Morgon 2019

Stéphane Aviron

Beaujolais - France

Code: 12898516

Prix: 19.45 $

Disponibilités: 12 bouteilles en ligne et 160 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius

Un bon club sandwich, un poulet barbecue, une assiette de charcuteries...

Un Cru du Beaujolais en appellation Morgon à moins de 20 dollars la bouteille, c'est quasi-inexistant sur notre marché. Celui que je salue ici en offre d'ailleurs beaucoup pour sa modeste facture. On aime ses parfums de fruits à noyau, son gustatif qui est d'une fraicheur exquise ainsi que sa finale persistante et désaltérante. Du bon gamay comme on les aime! Très bien dès ce week-end ou lors des 6-7 années à venir.