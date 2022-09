Un blanc grec à la fois parfumé, désaltérant et énergique !

Moschofilero 2021

Domaine Spiropoulos

Mantinia – Péloponnèse - Grèce

Code : 13190982

Prix : 16.85 $

Disponibilités : 300 bouteilles en ligne et 135 succursales en province

Servir à 9-10 degrés Celsius

En solo à l'apéro ou sur des fruits de mer en coquillages comme des moules ou des huitres.

Nul besoin d’une boule de cristal pour s’apercevoir que les vins blancs grecs de qualité sont de plus en plus nombreux sur notre marché ! Ceux-ci sont souvent droits, tendus, excitants, vigoureux et très agréable en dégustation. Celui que je salue ici est uniquement fait du cépage moschofilero. C’est bien sec, un brin salin, digeste et sans aucun vice. N’attendez pas plus de 18 mois avant de consommer la bouteille.