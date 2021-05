Moschofilero - Sauvignon Blanc 2019

Helios - Semeli

Péloponnèse - Grèce

Code: 13571646

Prix: 16 $

Disponibilités: 12 bouteilles en ligne et 175 succursales en province

Servir à 9-10 degrés Celsius

Des crevettes en écailles, une salade de calmars, des poissons à chair blanche...

On se régale et pas à peu près avec le nombreux vins blancs grecs qui sont disponibles sur notre marché! En voici justement un qui est pas trop alcoolisé, aucunement sucré, sans bois et fort digeste. L'acidité, la vigueur, l'énergie et la tension sont au rendez-vous. En plein le genre de produit que vous voulez avoir dans ton verre lors d'un bel après-midi sous le beau soleil en bordure de la piscine! Buvez la bouteille au courant des 12 à 18 mois à venir.