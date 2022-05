Muscadet-Sèvre-et-Maine 2020

Les Bonnets Blancs - Domaine Bonnet Huteau

Loire - France

Code : 14240195

Prix : 19.60 $

Disponibilités : 125 succursales

Servir à 9-10 degrés Celsius

Une salade, une assiette de crudités, des moules, des crevettes en écailles…

Ce très joli et fort réussi muscadet du pays nantais allie droiture, nervosité, énergie et tension. On aime sa pureté, ses effluves salines et iodées ainsi que son profil épuré. C’est bio, c’est sans flafla techno et bien salivant comme type de produit. Aucun problème à l’oublier dans sa réserve encore 3-4 bonnes années.