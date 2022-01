Pays d’Oc 2020

Le Pive Blanc – Vignobles Jeanjean

Languedoc - France

Code : 13806097

Prix : 16.30 $

Disponibilités : 160 bouteilles en ligne et 120 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

Fromages, poissons panés, pâtes aux fruits de mer…

En rosé comme en version vin blanc, cette cuvée baptisée Le Pive est charmante au plus haut point. Délicats parfums floraux, bouche sphérique et enveloppante, finale fraiche et désaltérante… On aime et on en redemande rapidement un 2e verre ! Consommez la bouteille au courant des 12 à 18 mois suivant son achat pour pleinement en profiter.