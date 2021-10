Pinot Blanc 2020

Five Vineyards – Mission Hill

Vallée de l’Okanagan – Colombie-Britannique - Canada

Code : 300301

Prix : 16.95 $

Disponibilités : 145 bouteilles et 330 succursales en province

Servir à 9-10 degrés Celsius

Des filets de poissons panés, une assiette de crudités, un assortiment de fromages du Québec, des pâtes aux fruits de mer.

Ce blanc du «farwest» canadien sera hyper caméléon à table. Il s’agit d’un pinot blanc aux notes de fleurs blanches et de zeste de citron. On aime sa tenue de bouche et ses courbes élancées. Rien à vous décrocher la mâchoire mais le produit est réussi et fort plaisant pour seulement 17 $. À boire lors de 18 à 24 mois suivant son achat.