Pinot Noir 2018

Valley of the Moon

Californie - États-Unis

Code: 12198579

Prix: 25.45 $

Disponibilités: Plus de 100 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius

Des «plats santé» de sportifs de salon en ce week-end du SuperBowl.

Ce glissant, frais, savoureux et rassasiant pinot californien aura très bien sa place ce week-end avec les différentes recettes «grillées/épicées/relevées/gratinées» devant l'écran plasma avec la petite famille. Ce pinot du Golden State pourra tenir encore 3 voir 4 ans dans la noirceur et la fraicheur de votre réserve personnelle.