Pinot Noir 2020

Henry of Pelham

Péninsule du Niagara – Ontario - Canada

Code : 13470722

Prix : 18.05 $

Disponibilités : 110 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius

Un plat de boudin noir, des champignons sauvages sautés au beurre…

Ce joli pinot ontarien nous a rapidement accroché un sourire au visage en dégustation ! Sans se prendre pour un «grand cru», le produit est facile, glissant, souple, frais et peu tannique. Le domaine familial de Henry of Pelham met également en bouteille de très bons cabernets ainsi que des cuvées faites de baco noir. Ne conservez pas ce pinot noir plus que 2 ans dans votre réserve.