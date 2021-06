Pitti 2019

Weingut Pittnauer

Burgenland - Autriche

Code: 14444201

Prix: 18.20 $

Disponibilités: 12 bouteilles en ligne et 180 succursales en province

Servir à 15 degrés Celsius

Des côtelettes porc, des shish taouk de poulet, des souvlaki d'agneau...

Ce rouge frais, différent et fort passe-partout est impeccable pour les chaudes journées de canicule. Il s'agit d'un vin autrichien fait de blaufränkisch et de zweigelt qui est souple, peu tannique, rassasiant et fort glissant en bouche. C'est pour le moins déstabilisant car nous sommes à cent lieux des 1001 cabernet, zinfandel, merlot ou syrah de ce monde... Servez-le assez frais pour bien en profiter et ne l'oubliez pas plus de 18 mois dans la noirceur de votre réserve.