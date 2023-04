Ribera del Duero 2020

Pruno - Finca Villacreces

Castille Léon - Espagne

Code : 11881940

Prix : 21.85 $

Disponibilités : 80 bouteilles en ligne et 125 succursales en province.

Servir à 16 degrés Celsius

Des grillades BBQ tel des brochettes de boeuf, des côtelettes d'agneau ou une bavette de bison.

On retrouve 90 % de tempranillo et 10 % de cabernet sauvignon, qui ont séjournés pendant 12 mois en fût de chêne, dans cette savoureuse et engageante cuvée ibérique. Le produit possède une signature moderne ainsi que des flaveurs rappelant la torsade de réglisse noire et le crayon feutre. Les mordus de grillades cuites sur le barbecue seront aux p'tits oiseaux en sa présence ! Une bouteille qui tiendra encore 3 voir 4 ans dans la noirceur de votre réserve personnelle.