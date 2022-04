Rioja 2020

Rayos Uva – Olivier Rivière

La Rioja - Espagne

Code : 13076071

Prix : 20.50 $

Disponibilités : 40 bouteilles en ligne et 150 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius

Une paëlla ibérique, une pièce de viande grillée sur le barbecue…

Certaines vignes de cette cuvée qui est faite de tempranillo, de graciano et de grenache sont centenaires. Il s’agit d’un Rioja qui va quelque peu à contre-sens de ce que cette appellation nous offre habituellement. En effet, c’est bien loin d’être sur-extrait, trop riche, abondement boisé, hyper concentré… On aime et on en redemande un deuxième verre ! Aucun problème à l’oublier un autre 4-5 ans dans sa réserve de bouteilles.