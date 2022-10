Rosso di Montalcino 2020

Caparzo

Toscane - Italie

Code : 713354

Prix : 19.45 $

Disponibilités : 350 bouteilles et 220 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius

Des cannellonis ou une assiette de spaghetti en sauce tomate, des pointes de focaccia…

Ce cru italien nous en offre beaucoup au nez comme en bouche pour seulement 20 dollars ! Son nez de cerise noire, de grenadine et de sirop de cassis est invitant au possible. Son gustatif est axé sur la fraicheur et la digestibilité. Un rouge glissant et caressant pour le palais qui ne laissera personne indifférent. Buvez la bouteille au courant des 3-4 années suivant son achat pour pleinement en profiter.