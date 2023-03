Saint-Chinian 2021

La Croix d'Aline - Les Domaines Auriol

Languedoc - France

Code: 896308

Prix: 17.60 $

Disponibilités: 130 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius

Un pain de viande maison, une brochette de boeuf et de poivrons multicolores...

On retrouve dans ce cru du sud de la France, un haut pourcentage de syrah qui est complété par du grenache. Celui-ci est expressif, épicé, envoutant et d'une coloration violacée qui est très invitante au visuel. La bouche est juste assez fournie et son fruité est net, franc et précis. Il n'est pas d'une grande complexité mais c'est franchement bon pour moins de 18 huards. Une conservation de 2 ou 3 ans dans votre cellier sera tout à fait possible.