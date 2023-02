Sangiovese 2021

Ilex - Caprili

Toscane - Italie

Code: 13942929

Prix: 15.40 $

Disponibilités : 200 bouteilles en ligne et 100 succursales en province

Servir à 15 degrés Celsius

Des pâtes en sauce tomate, une focaccia, une grosse lasagne gratinée d'un fromage du Québec...

Ce flacon italien est d'une simplicité et d'une efficacité exemplaire! Un rouge entrée de gamme au fruité net, précis et abondant qui offre un plaisir immédiat en dégustation. C'est frais, honnête, passe-partout et grandement recommandable pour seulement une quinzaine de huards. Buvez la bouteille au courant de la prochaine année pour pleinement en profiter.