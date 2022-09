Sicilia Menfi 2021

Alastro - Planeta

Sicile - Italie

Code : 14475242

Prix : 20.85 $

Disponibilités : 180 bouteilles et 110 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

Des entrées à base de poissons, de salade, de fromage, de fruits de mer, de pâte feuilletée…

On retrouve du 2 cépages dans cet assemblage italien, du grecanico ainsi que du sauvignon blanc. On aime ses notes de fruits à chair blanche et de pommiers en fleur. Aucune trace de sucre résiduel n’est au rendez-vous et le produit offre une « bonne descente » car la fraicheur ainsi que la digestibilité sont de la partie. Dégustez la bouteille au courant des 2 années à venir pour pleinement en profiter.