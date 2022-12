Studio Blanc by Miraval 2020

Brad Pitt et Perrin & Fils

Provence - France

Code: 14729134

Prix: 18.75 $

Disponibilités : 100 bouteilles en ligne et 135 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

Des entrées à base de poisson, de fromage, de poulet, de fruits de mer...

Si vous avez aimé le rosé de Brad Pitt et la famille Perrin, vous succomberez au charme immédiat de la version vin blanc qui est également élaboré au Château de Miraval. C'est floral, gras, huileux, tout en fraicheur et sans la moindre trace de sucre résiduel. Impeccable pour 18-19 $! Très bien dès maintenant ou lors des 2 années suivant son achat.