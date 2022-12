Un magnum de rouge italien exclusivement fait de syrah à seulement 25 $ !

Syrah 2019

Cusumano

Sicile - Italie

Code : 12711096

Prix : 25.35 $ (1.5 litre)

Disponibilités : 45 bouteilles en ligne et 295 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius

Tourtière, ragout de boulettes, charcuteries…

Cette cuvée monocépage (100 % syrah) possède une coloration aux reflets violacés qui est vraiment invitante. Le nez offre des notes de bleuets, de crayon feutre, de réglisse noire et de crème de cassis. La bouche est pleine, bien fournie et débordante de fruit. C’est loin d’être un « grand vin » mais c’est encore plus loin d’être une vulgaire et squelettique « piquette ». Ce format magnum de 1.5 litre pourra tenir aisément 3 bonnes années dans votre réserve personnelle.