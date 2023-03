Tempranillo 2021

Moraza

Rioja Alta - Espagne

Code : 12473825

Prix : 18.80 $

Disponibilités : 125 succursales en province.

Servir à 16 degrés Celsius

Un cipaille, une paëlla, une grosse tourtière et son ketchup maison...

Ce 100 % tempranillo du domaine Moraza est une fois de plus une très belle réussite! C'est un rouge de l'appellation Rioja où le fruité prends beaucoup plus de place que son élevage car ce dernier, n'a de toute façon, pas vieilli en fût de chêne. Le fruit est abondant, net, précis, gourmand et sans lourdeur gustative. On aime et on en redemande car c'est frais, digeste et gouleyant à souhait! Vous pourrez même allonger la bouteille encore 3 ou 4 ans en cave.