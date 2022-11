Un sauvignon blanc au charme fou de la splendide vallée de la Loire !

Touraine 2021

Pointe d’Agrumes – Complices de Loire

Loire - France

Code : 12260002

Prix : 18.30 $

Disponibilités : 80 bouteilles en ligne et 125 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

Des huitres fraiches, une salade César, des crevettes en écailles…

Ce n’est pas la première fois que cet épanoui sauvignon ligérien passe dans mon verre à dégustation. Ce n’est pas non plus la première fois qu’il me décroche un sourire au visage ! Le produit est hyper invitant à l’olfactif avec ses enivrantes émanations citronnées et ses notes de pomme verte. En bouche, c’est franc, droit, tendu et sans esbrouffe techno. Impeccable à l’apéro mais également sur de nombreuses amuses-bouches ou entrées froides. Consommez la bouteille dans la prochaine année et demi pour bien profiter.