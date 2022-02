Valencia Crianza 2018

Blés - Aranléon

Valence - Espagne

Code : 10856427

Prix : 15.15 $

Disponibilités : 175 bouteilles en ligne et 305 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius

Une fondue chinoise, une tourtière, un pain de viande maison…

Cette cuvée ibérique baptisée Blés est encore et toujours un des meilleurs choix de rouge à 15 $ disponible tout au long de l’année à la SAQ ! Joli fruité, juste assez boisé, mur, passablement généreux, passe-partout, accessible à de nombreux palais… On aime et on en redemande un 2e verre sans trop se casser la tête. Buvez la bouteille au courant de 2-3 années suivant son achat pour bien en profiter. Notez que la version vin blanc coutant 14.45 $, de cette même cuvée, est également tout à fait recommandable.