Un complexe et bien fourni rouge du nord de l’Italie !

Valpolicella Classico Superiore 2019

Ripasso – Seccal – Nicolis

Vénétie – Italie

Code : 11027807

Prix : 24.35 $

Disponibilités : 125 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius en prenant le temps de l’aérer un minimum de 20 ou 30 minutes en carafe.

Des plats réconfortants de longue cuisson à base de bœuf, de veau ou d’agneau.

Ce savoureux et multidimensionnel vin de Vénétie est le candidat parfait pour les froides et sombres soirées de novembre. Il saura faire de l’œil à vos meilleurs créations culinaires cuites à la mijoteuse. Parfumé, engageant, expressif, profond, gouteux… On aime et on en redemande ! Un flacon qui pourra somnoler encore 5 voir 6 ans dans la noirceur et la fraicheur de votre réserve.