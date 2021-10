Ventoux 2018

Jérôme Quiot

Rhône - France

Code : 10259788

Prix : 17.95 $

Disponibilités : 135 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius

Burgers de boeuf, brochettes d’agneau, bavette de bison…

Cet assemblage de cépages rhodaniens est une véritable réussite sous le millésime 2018 ! Pour seulement 18 $, vous serez en présence d’un rouge engageant et bien expressif qui offre d’invitants parfums sudistes qui sont fumés et quelque peu épicés. La qualité du fruit et la complexité du produit est pour le moins épatante pour une cuvée relativement « entrée de gamme ». Vous pourrez même l’oublier en cave encore 3 bonnes années.