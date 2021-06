Vin Orange 2020

Kontakt - Domaine Meinklang

Burgenland - Autriche

Code: 14509553

Prix: 21.75 $

Disponibilités: 195 succursales en province

Servir à 12-13 degrés Celsius

Des mets thaïlandais à base de poulet, de crevettes, de sésame, d'orange, de gingembre, de nouilles, de riz, de citron...

Vous aimez les vins oranges, les vins bios, les vins natures, les vins différents et pour le moins originaux? Vous serez charmé au plus haut point avec ce vin de macération autrichien qui est signé par un producteur qui fait la pluie mais surtout le beau depuis 2-3 ans, Meinklang! Ne le servez pas trop froid pour bien profiter de ses vertus et buvez la bouteille au courant des 12 à 18 mois à venir.