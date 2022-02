Vin Orange 2020

Maceration - Adega de Penalva

Dâo - Portugal

Code : 13844317

Prix : 22.20 $

Disponibilités : 120 bouteilles en ligne et 160 succursales en province

Servir à 12-13 degrés Celsius

Des mets asiatiques à base de poulet, de crevette, de mangue, de sésame, de gingembre, de nouilles croustillantes, d'épices douces, d’agrumes...

Vous désirez dérouter et déstabiliser vos papilles et celles de vos invités en dégustant un produit différent mais ô combien plaisant ? Mettez la main sur une bouteille de ce vin orange portugais ! On aime ses parfums de quartiers d’orange, son gustatif sphérique et enveloppante mais également sa tenue de bouche et ses courbes élancées. Vous pourrez allonger la bouteille 3 bonnes années dans votre réserve sans trop de soucis.