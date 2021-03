La chasse aux cocos du 107.5 Rouge est ouverte !

Vous pourriez gagner un forfait dans un hôtel de la région de Québec !

Du 24 mars au 6 avril, partez à la recherche de nos cocos géants dispersés aux quatre coins de la ville, autant sur la Rive-Nord que la Rive-Sud.

Dès que vous apercevez un de nos œufs, notez l’endroit où vous l’avez vu et inscrivez-vous sur cette page. Plus vous en trouverez, plus vous pourrez participer souvent !

Mais ce n’est pas tout ! La chasse aux cocos se déroule aussi sur nos ondes du 29 mars au 5 avril ! Soyez à l’écoute du 107.5 Rouge pour connaître le « COCO mot-clé » du jour et textez-le au 61213.

En tout, il y a près de 10 000 $ de forfaits hôteliers à gagner !