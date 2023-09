Technicien, installation Astral Média, Bell Média

Chez Bell, on ne se contente pas de construire des réseaux de calibre mondial, d’élaborer des services novateurs et de créer du contenu pour des médias multiplateformes : on transforme la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde.

Principales responsabilités Effectuer l'installation et l'enlèvement d’affiches publicitaires sur les différents produits de Bel Media. Assurer une qualité dans nos concessions. Précisions sur le lieu de travail : Le travail est effectué à l’intérieur de diverses concessions de Restaurants et Campus dans la région de Québec. Peut être appelé à aller régulièrement à Trois-Rivières, Saguenay, Beauce, et/ou d’autres régions. Qualifications essentielles Bonne minutie et dextérité manuelle

Bonne capacité à travailler sous pression

Autonomie et débrouillardise

Polyvalence, ponctualité, diplomatie et flexibilité

Sens des responsabilités

Bonne gestion du temps et des priorités

Esprit d'équipe

Bonne condition physique

Permis de conduire valide

Secondaire terminé

Une connaissance adéquate du français est requise pour les postes offerts au Québec. Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte.

Renseignements supplémentaires :

Type de poste : Non-cadre

Statut du poste : Employé permanent - temps partiel

Lieu de travail : Canada : Québec : Ville de Québec

Profil de travail : Temps plein au bureau (signifie que vous devrez effectuer votre travail sur place)

Date limite pour postuler : 2023-09-22

Pour les profils de travail qui sont " hybrides," les personnes retenues doivent être basées au Canada et se présenter à un bureau fixe de Bell au moins trois jours par semaine. Soucieuse de l'importance de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, Bell offre des horaires de travail flexibles en fonction des besoins de l'entreprise.

