1,1 M$ en surplus à Mont-Joli en 2021

La Ville de Mont-Joli termine l’année 2021 avec un surplus de près de 1,1 M$.

Ce surplus est dû, notamment, à des revenus éoliens de 456 000 $, aux taxes de bienvenue et à la vente de terrains qui totalisent 577 000 $.

Selon le maire, Martin Soucy, le marché immobilier favorable a entraîné une hausse de 80 % des droits de mutation comparativement à l’année précédente.

Il souligne que les investissements de la Ville dans le développement résidentiel ont porté fruit.

Les principaux investissements réalisés en 2021 touchent d’ailleurs les développements résidentiels Beaupré et Lelièvre, notamment pour les aqueducs et égouts, les chemins, les rues et les trottoirs.

Au total, la Ville a investi près de 1,8 M$.

La dette est également en baisse de 7,2 %.