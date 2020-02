1,2 M$ pour le garage municipal de La Rédemption

Québec octroie près de 1,2 M$ à la municipalité de La Rédemption pour la construction de son nouveau garage municipal. L’ancien bâtiment, qui comportait également la caserne de pompiers, a été ravagé par un incendie en 2017.

Les nouvelles installations auront une superficie de 480 mètres carrés sur deux étages.

Plus grand et plus moderne, le nouveau garage comprendra notamment quatre portes, un bureau, une salle électrique et mécanique ainsi que des espaces de rangement.

Les portes auront différentes fonctions, soit une pour l’abrasif, une pour le gravier et les deux autres pour la machinerie.