1,6 M $ contre la pauvreté

Le Collectif régional de développement du Bas-St-Laurent octroie près de 1,6 M$ pour la mise en oeuvre de 28 nouvelles initiatives pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale au Bas-St-Laurent.

Le financement permettra également de prolonger plus de 30 autres projets déjà amorcés au cours des derniers mois.

Avec l'aide des nombreux partenaires, c'est plus de 2,4 M$ qui seront redistribués.

« Les projets mis en œuvre sont d’une importance majeure pour lutter contre la pauvreté et favoriser l’inclusion sociale des personnes. La collaboration entre les intervenants, organisations et citoyens contribue à resserrer les mailles du filet de sécurité sociale à l’échelle des territoires de MRC et de la région. Ce faisant, nous travaillons ensemble à rendre nos communautés plus solidaires et équitables » Bertin Denis, président du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent

Ces initiatives répondent également aux priorités d’interventions régionales que sont l’emploi et la formation, l’alimentation, le logement, la santé, le transport, l’accès aux services de proximité Rimouski-Neigette, La Mitis, la Matanie et la Matapédia reçoivent chacun entre 200 et 230 milles $.

Une campagne de sensibilisation et d’information sur l’accès au logement et sur les droits des locataires sera notamment déployée à l’échelle régionale.

Répartition des contributions

Kamouraska 199 970 $

Témiscouata 231 073 $

Rivière-du-Loup 117 821 $

Les Basques 132 821 $

Rimouski-Neigette 198 285 $

La Mitis 229 930 $

La Matanie 219 430 $

La Matapédia 211 432 $

Projets régionaux 46 200 $