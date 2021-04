1 adulte sur 4 est maintenant vacciné au Bas-Saint-Laurent

Tout près d'un quart de la population adulte du Bas-Saint-Laurent a reçu sa première dose de vaccin.

Le CISSS confirme que 48 500 résidents de la région ont été inoculé soit 24,5 % de la population.

Comme annoncé par la PDG du CISSS Isabelle Malo la semaine dernière, le Bas-Saint-Laurent surpasse maintenant la moyenne provinciale qui se situe à 23,5%.

Plus de 2 000 personnes supplémentaires sont vaccinés ce mercredi et 2 500 de plus jeudi.

Il reste toujours quelques centaines de rendez-vous disponible pour la vaccination AstraZeneca pour les 55 ans et plus.

D'ici vendredi, plus d'une centaine de places sont accessibles dans la Vallée de la Matapédia et 300 à Rivière-du-Loup.

Par ailleurs, le CISSS annonce également qu'il reste également 1 000 rendez-vous disponible au mois de mai pour les personnes de 60 ans et plus de Rivière-du-Loup, du Kamouraska et du Témiscouata.