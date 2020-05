10 400 $ amassés pour La Débrouille

La Débrouille a dépassé son objectif en amassant 10 400 $ dans le cadre de sa campagne de financement participatif.

Il s’agit de 400 $ de plus que la cible fixée par la maison d’aide et d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale.

Le programme Du cœur à l’achat de Desjardins permettra de bonifier ce montant de 10 000 $.

L’argent amassé permettra de rémunérer des restaurateurs locaux afin qu’ils préparent des repas pour les personnes hébergées.

Sept restaurateurs et une boulangerie participent au projet. 84 repas seront préparés pendant sept semaines.