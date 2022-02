10 ans de pénitencier pour le père de Sainte-Paule

Le juge Denis Paradis confirme la sentence de 10 ans de pénitencier pour le père responsable de la plus longue alerte Amber au Québec.

L’homme de Sainte-Paule, près de Matane, est coupable de plusieurs crimes, dont l’enlèvement de son enfant de 3 ans, d’avoir déchargé une arme à feu en direction de policiers ainsi que de voies de fait, menaces et d’avoir braqué une arme à feu sur son ex-conjointe.

Dans sa décision rendue au palais de justice de Matane jeudi matin, le juge Paradis estime que la sentence proposée conjointement par les avocates de la défense et de la couronne est juste et appropriée. Il ajoute d’autant plus que les crimes ont été commis dans un contexte de violence conjugale.

Le magistrat qualifie de « mystère » ou de « chance » le fait que personne n’a été tué lors de l’intervention policière menant à l’arrestation de l’accusé le 4 septembre 2021 à Sainte-Paule.

Il mentionne que l’homme est violent et imprévisible et que les pronostics de réhabilitation sont plutôt sombres.

Le juge Paradis souligne également son lourd dossier criminel qui comprend 7 condamnations en matière de violence.

Un seul élément favorise le père de l’enfant de 3 ans, soit sa décision de rapidement se déclarer coupable pour éviter un long et pénible procès aux victimes.

Puisqu’il a passé 253 jours en détention préventive, l’homme sera derrière les barreaux pendant 9 ans et 3 mois dans un pénitencier.