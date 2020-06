10 nouvelles places au CPE Les Trois coins

Un projet d’agrandissement permettra au CPE Les Trois coins de Sainte-Blandine d’ouvrir 10 places supplémentaires pour le 0-18 mois.

Une pouponnière sera ajoutée à l’établissement.

Selon la présidente du conseil d’administration, Vanessa Ruest-Vignola, le projet, évalué entre 300 000 $ et 400 000 $, était très attendu.

« Les places pour les 0-18 mois sont les plus en demande. Il y a un manque important en région. On remarque que beaucoup de jeunes familles viennent s’installer en périphérie de Rimouski comme à Sainte-Blandine et il y a une forte demande pour les nouveaux bébés, les frères et les sœurs. »

Vanessa Ruest-Vignola, présidente du conseil d’administration