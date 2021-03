12 cégeps de régions éloignés s'allient

12 cégeps s'allient pour créer le Regroupement des cégeps de régions.

Les organisations impliquées se retrouvent dans le Bas-St-Laurent, la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'Abitibi.

Les établissements d'études supérieures veulent avoir un plus gros poids dans la balance. Les membres demandent aux gouvernements de réviser les devis scolaires afin de permettre un plus grand nombre d'étudiants autorisés dans les cégeps ainsi qu'autoriser de nouveaux programmes de formations et d'études.

Le Regroupement a donné trois pistes de solutions au ministère de l'Enseignement Supéieur. Les cégeps veulent augmenter leur potentiel d'attraction par les formations et l'amélioration des infrastructures et d'améliorer la mobilité étudiante afin d'encourager les étudiants à étudier en région.

On nous a demandé d'offrir une prestation de service dans toutes les régions. La meilleure façon de réussir les choses, c'est de le faire nous-mêmes ! C'est ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui. Gilles Déry, Président du conseil d'administration, Cégep de Chicoutimi

Le prochain budget provincial est prévu pour bientôt et le regroupement espère que les cégeps éloignés seront plus impliqués dans les nouveaux devis.

De faire en sorte qu'on démontre qu'on est ensemble, qu'on veut faire quelque chose ensemble, je pense que ça va nous aider un petit peu.