120 nouveaux sites de vaccination au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent déploiera une tournée de vaccination dans plus de 120 sites de la région à compter de lundi.

Jusqu’au 9 mars, la Tournée Express s’implantera dans des municipalités des 8 MRC de la région pour rendre la vaccination contre la COVID-19 accessible à toute la population.

Les équipes de vaccinateurs se déplaceront aussi dans des entreprises et des Cégeps.

Les doses 1 et 2 seront offertes aux 5 à 17 ans, et les doses 1, 2 et 3 aux personnes de 18 ans et plus.

La prise de rendez-vous ne sera pas nécessaire.

Une ligne téléphonique s’ajoute également à cette campagne. Des infirmières seront disponibles pour répondre aux questions et aux préoccupations des citoyens concernant le vaccin.

La directrice de la vaccination COVID au CISSS du Bas-Saint-Laurent, Murielle Therrien, explique que cette tournée est différente de celle effectuée de juillet à novembre dernier avec l’autocar le Vacc-I-Express. « Le Vacc-I-Express nous permettait d’aller dans une municipalité à la fois, précise-t-elle. Ce qui sera différent avec notre Tournée Express, c’est qu’on va être en simultané dans plusieurs municipalités. »

« Quand on sort de nos cliniques de vaccination, ce n’est pas la quantité pour nous qui est importante. C’est vraiment d’aller rejoindre, que ce soit un minimum ou un maximum de citoyens, qui n’auraient pas eu la possibilité de se faire vacciner si on n’avait pas été à eux. » Murielle Therrien, directrice de la vaccination COVID au CISSS du Bas-Saint-Laurent

Selon les plus récentes données du CISSS, 92 % des Bas-Laurentiens de 5 ans et plus ont reçu leur première dose, 87 % leur deuxième dose et 74,5 % des personnes de 18 ans et plus ont reçu leur dose de rappel.

Même si le taux de Bas-Laurentiens triplement vaccinés est supérieur à la moyenne provinciale, Mme Therrien souligne l’importance d’obtenir cette dose de rappel. « Les citoyens qui ont reçu leur troisième dose et qui ont parfois la COVID n’ont qu’un petit rhum avec très peu d’effets, d’autres sont positifs sans avoir de symptômes. Je pense qu’il ne faut pas se faire vacciner pour l’objectif d’avoir un passeport, mais bien pour se protéger soi-même des effets graves que peut avoir la maladie ainsi que ceux qui sont autour de nous. »