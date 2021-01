2,2 M$ pour des projets en tourisme au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie

Ottawa octroie une aide financière de 2,2 M$ pour soutenir le tourisme au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

Les Jardins de Métis et le Site historique maritime de la Pointe-au-Père profiteront de cet investissement de Développement économique Canada pour mener différents projets.

La pandémie a eu des impacts importants sur l’industrie touristique de la région. Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie ont connu un été surprenant, alors que de nombreux Québécois ont été attirés par les grands espaces et les paysages de l’est de la province. Malgré tout, le printemps et l’automne ont été catastrophiques pour le tourisme et la période hivernale s’annonce tout aussi difficile.

Selon le directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, Pierre Lévesque, l’industrie touristique représente 345 M$ en retombées économiques annuellement dans la région, 850 entreprises et 8000 employés. « C’est une économie forte, c’est un milieu dynamique et une qualité de vie pour tous les Bas-Laurentiens, souligne-t-il. Un emploi sur 10 est en tourisme au Bas-Saint-Laurent. »

C’est pourquoi plusieurs élus et organisations régionales croient que la relance économique doit nécessairement inclure le tourisme.

Les Amis des Jardins de Métis obtiennent environ 1,9 M$ pour bonifier ses expériences immersives et rénover certains bâtiments.

Le directeur des Jardins de Métis, Alexander Reford, se considère comme chanceux que les activités touristiques de son organisation se déroulent majoritairement dans de grands espaces à l’extérieur. La pandémie n’aura donc pas nécessité de trop grands efforts de réorganisation. Néanmoins, M. Reford indique que les activités extérieures prennent tout leur sens et il souhaite améliorer ses installations.

« On veut bonifier des bâtiments dont on a hérité. On a un parc immobilier assez impressionnant avec des bâtiments construits dans les années 60 et 70 qui ont besoin d’un peu d’amour et de modifications. Notre gros projet c’est d’ouvrir l’arrière-cour aux visiteurs, où il y avait une zone marquée défense de passer. » Alexander Reford, directeur des Jardins de Métis

Le Site historique maritime de la Pointe-au-Père reçoit plus de 305 000 $ afin d’aménager une activité numérique complémentaire au sous-marin. Le projet est évalué à 550 000 $, selon le directeur général Serge Guay. Il espère que les installations seront accessibles dès le premier juillet 2021.

« Le projet c’est vraiment d’organiser une visite autour du sous-marin Onondaga pour faire découvrir comment les systèmes de sous-marins fonctionnaient. […] Il y a des gens qui ne veulent pas ou ne peuvent pas aller à l’intérieur du sous-marin, donc ils vont pouvoir se promener autour en utilisant une tablette. » Serge Guay, directeur général du Site historique maritime de la Pointe-au-Père

Ces projets entraîneront la création de 16 emplois.