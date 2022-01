2 autres décès en lien avec la COVID

Deux décès supplémentaires en lien avec la COVID dans les 24 dernières heures au Bas-Saint-Laurent.

La région compte donc un total de 73 personnes décédées depuis le début de la pandémie.

Le nombre d'hospitalisations est à la baisse avec 20 personnes qui reçoivent des soins aux hôpitaux de Rimouski et Rivière-du-Loup.

Une seule personne est actuellement aux soins intensifs.

Par ailleurs, le Bas-Saint-Laurent totalise 60 nouveaux cas confirmés par un test PCR dont 13 à Rimouski, 5 dans la Mitis et 6 dans la Matapédia.

Plus de 53 % des adultes du Bas-Saint-Laurent ont reçu leurs 3 doses de vaccin contre la COVID.

Chez les jeunes de 5 à 11 ans, 70 % sont vaccinés pour une première fois ou sont en voie de l'être.

Il y a plus de 4 000 rendez-vous de vaccination disponibles d'ici la fin janvier et plus de 47 000 en février.