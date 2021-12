2 événements pour souligner les 25 ans du téléradiothon de la Ressource

La Ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent soulignera le 25ème anniversaire de son téléradiothon avec deux événements.

D'abord, 280 spectateurs sont attendus à la soirée-spectacle du 25ème anniversaire le vendredi 14 janvier à la salle de bal de l'Hôtel Rimouski.

Les invités auront droit à un spectacle unique de Michel Rivard précédé de prestations de Marco Callieri et de la rimouskoise Véronique Bilodeau.

Les billets sont en vente au coût de 50 et 100 $.

Puis le dimanche 23 janvier, présentation du traditionnel téléradiothon qui sera diffusé sur les télés communautaires de la région et sur le site web de la Ressource.

L'organisation présentera notamment des captations des participations spéciales de Marc Dupré, Ludovic Bourgeois et Vincent Vallières.

L'objectif des 2 activités de financement est le même que lors des dernières années soit 300 000 $.

L'organisme consacrera des efforts sur un aspect bien précis dans la prochaine année.

Thérèse Sirois, directrice générale de La Ressource | Photo Maude Parent, journaliste Bell Média

``Surtout au niveau du répit aux familles. Il y a des gens qui sont vraiment épuisés, qui sont à bout de souffle. Déjà quand on a un enfant handicapé, ça nous prend du temps, ça nous prend de l'énergie. Mais pour ces familles-là qui sont plus isolées en raison de la pandémie, ça demande encore plus de temps. ``

Thérèse Sirois, directrice générale de la Ressource d'aide aux personnes handicapées