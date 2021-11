2 nouvelles pistes à Val-D'Irène

Les adeptes de ski et de planches à neige pourront profiter de deux nouvelles pistes à Val-D'Irène.

La Nippone, de niveau très difficile, a été aménagée dans un sous-bois.

La seconde, la El Capo, de niveau extrêmement difficile, a été aménagée elle aussi dans un sous-bois qui fera le plaisir des aguerris des sports de glisse.

Autre nouveauté cette saison, il sera possible de faire l'ascension en peau de phoque.

La montée se fera en plein centre via le T-bar et de redescendre par les pistes.

Des cartes d'accès journalier et de saison seront disponibles pour ce nouveau service.

Les deux nouvelles pistes se retrouvent en orange sur la carte. La El Capo se situe sur le versant Nord, alors que la Nippone est du côté Sud.

Carte de Val-D'Irène

Val-D'Irène organise son Ski Bazar annuel cette fin de semaine.

Ce samedi, le 13 novembre, il vous sera possible, entre 9h et 15h d'aller porter vos équipements qui ne vous servent plus.

Dimanche, ce sera la vente de tout le matériel récolté.

Les profits de ce Bazar ira au Club Alpin Val-D'Irène.