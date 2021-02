2000 matchs pour Michel Germain

Michel Germain fera la description de son 2 000 ème match de hockey junior ce mardi soir au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

Descripteur de l'Océanic depuis le premier match de l'histoire de la concession il y a 26 ans, Michel atteindra les 2 000 matchs en décrivant plutôt le match entre les Cataractes de Shawinigan et le Drakkar de Baie-Comeau ce soir à Rimouski.

Il est évidemment celui qui détient le record pour le nombre de matchs dans l'histoire de la LHJMQ.

L'Océanic a été la première organisation de la ligue à offrir tous ses matchs à la radio, une initiative qui a été suivie par la grande majorité des autres équipes.

Rappelons qu'en plus de décrire les faits et gestes de l'Océanic sur la patinoire, Michel Germain est résident et conseiller municipal à Amqui.