2022, l'année la plus funeste de la pandémie au Bas-Saint-Laurent

60 % des décès liés à la COVID-19 depuis le début de la pandémie sont survenus en 2022, selon les données du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Avril a été le mois le plus funeste avec 26 % des 163 décès enregistrés entre le 13 mars 2020 et le 30 avril 2022.

Mois Pourcentage de décès Janvier 13 % Février 11 % Mars 10 % Avril 26 %

95 % des Bas-Laurentiens qui ont succombé à la maladie avaient 60 ans et plus.

46 personnes de 90 ans et plus ont perdu la vie, 62 avaient entre 80 et 89 ans et 47 entre 60 et 79 ans.

8 décès ont été enregistrés pour la tranche d’âge des 0 à 59 ans depuis le début de la pandémie.

Les données montrent que 93 hommes ont succombé au virus contre 70 femmes.

Rivière-du-Loup est la MRC qui a déploré le plus de morts avec 30, suivie de Matane avec 27 et de Rimouski avec 24. La Matapédia et La Mitis rapportent respectivement 18 et 12 décès liés à la COVID-19.

MRC du Bas-Saint-Laurent Nombre de décès Rivière-du-Loup 30 Matane 27 Rimouski 24 Témiscouata 19 La Matapédia 18 Les Basques 18 Kamouraska 15 La Mitis 12

Selon le porte-parole du CISSS, Gilles Turmel, le mois de mai se trouve sur une bonne phase descendante. 4 décès ont été enregistrés depuis le début du mois.