23 nouvelles places en Centre de la petite enfance à Amqui

Amqui obtient sa part du gâteau des 2 700 nouvelles places en garderies subventionnés annoncées la semaine dernière par le ministre de la Famille Mathieu Lacombe.

Le Centre de la petite enfance (CPE) Les P'tits Flots pourra ajouter 2 nouvelles places à son installation de la rue Saint Augustin.

Québec donne aussi le feu vert au CPE pour la création de 21 places réservées aux parents-étudiants.

Ces 23 nouvelles places s'ajoutent aux 39 annoncées en 2013 par le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé.

« J’ai annoncé ça comme député et ministre à l’époque dans le gouvernement de madame Marois. Ensuite, les libéraux sont arrivés au pouvoir pendant quatre ans et ils ont bloqué toutes les annonces au Québec. La CAQ est arrivée. Ils se sont mis à regarder les critères. On a travaillé avec eux et ils ont débloqué les projets tranquillement. »

Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia