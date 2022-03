257 km à vélo au profit de l'ACEQ

Pour une 24e année, le populaire Défi Vélo Plein Air sera de retour les 9 et 10 juillet.

L'événement se déroule à nouveau au profit de l'Association du cancer de l'Est du Québec.

L'organisation propose un nouveau parcours de 257 kilomètres reliant Montmagny-Rivière-du-Loup-Rimouski en 2 jours.

Le coût d'inscription de 200 $ inclut les repas, le transport des bagages, l'hébergement à Rivière-du-Loup et le jersey officiel.

Le co-président d'honneur Jonathan Bolduc tient à rassurer les gens qui hésitent à s'inscrire:

« Ce n’est pas tant d’avoir mal dans les fesses et dans les jambes, c’est une évidence, c’est plutôt de rouler en peloton. Ce que je veux dire aux gens, c’est qu’on le comprend, des gens d’expérience sont là, on va les accompagner et faire attention à eux autres. »

Jonathan Bolduc, co-président d’honneur