28 nouvelles places au CPE du Village du Bic

Le CPE du Village du Bic confirme l’obtention de 28 nouvelles places.

Le projet comprend l’agrandissement du bâtiment à l’est sur deux étages. Les travaux permettront d’ajouter deux pouponnières pouvant accueillir 5 enfants chacune, un groupe de 10 enfants de 4 ans et un autre groupe de 8 enfants de 2 ans et demi et plus.

Le CPE pourra donc offrir un total de 75 places.

L’ouverture est prévue au printemps 2023.

« On est très contents, ça fait plusieurs années qu’on souhaite pouvoir offrir des places supplémentaires de qualité et sécuritaires aux parents de notre coin de pays. » Annie Lavoie, directrice du CPE du Village du Bic

Ces nouvelles places permettront au CPE de diminuer sa liste d’attente qui s’établit à 230 noms pour les secteurs du Bic, de Saint-Fabien, de Saint-Valérien et de Saint-Eugène-de-Ladrière.

La directrice Annie Lavoie rappelle aux parents la nécessité de s’inscrire sur La Place 0-5 malgré l’annonce de l’agrandissement du Centre de la petite enfance. « Les parents doivent faire leur demande à La Place 0-5, nous on a l’obligation de passer par ce site pour distribuer les places, précise-t-elle. Les directions des CPE, on fait tout en notre pouvoir pour accélérer les choses, mais des fois il y a des contraintes administratives et de ressources humaines matérielles qui nous jouent des tours. »

Elle se dit également optimiste quant au recrutement de personnel qui demeure un défi dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre.