294 emplois d'été pour Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia

La députée d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia annonce le financement de 294 emplois dans le cadre du programme Emploi d'été Canada.

Plus de 1 M$ seront distribués dans les 4 MRCs.

Kristina Michaud mentionne que ce programme va donner un coup de pouce aux entreprises et aux organismes à but non lucratif qui en ont besoin en ce contexte de pandémie.

« Tous les organismes que j’ai joints au téléphone ont démontré leur grande satisfaction, peu importe la somme attribuée. C’est toujours un plaisir d’annoncer de bonnes nouvelles, particulièrement en ces temps difficiles et surtout lorsqu’on sait que l’apport pour la région est positif. Qui sait, peut-être que certains de ces emplois donneront le goût aux jeunes de s’installer chez nous à long terme! » Kristina Michaud, députée d'Avignon-la Mitis-Matane-Matapédia

Ce financement permettra aux organisations d'engager des jeunes de la région tout en ayant une partie du salaire payé par le gouvernement fédéral.

Dans la Matapédia, l'organisme Répit-Loisir-Autonomie pourra employer 4 jeunes moniteurs pour ses camps de jour pour personnes handicapées afin de permettre aux parents de continuer de travailler durant l'été.

Le Regroupement des artistes de la région de Matane embauchera une personne pour mettre en valeur les produits fabriqués alors que le Groupe Environnement Uni-Vert fera appel à 2 techniciens en emménagement paysager.