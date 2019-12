3,2 M$ pour des musées du Bas-Saint-Laurent

Québec accorde 3,2 M$ pour soutenir huit musées du Bas-Saint-Laurent.

Le Musée régional de Rimouski, le site historique de la maison Lamontagne, le site patrimoniale de pêche Matamajaw, le site historique maritime de la Pointe-au-Père et les Jardins de Métis, entre autres, se partageront cette aide financière.

La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx, en a fait l'annonce lundi.

Selon la ministre, les musées du Québec génèrent de nombreuses retombées économiques et culturelles en plus de « valoriser la connaissance, le patrimoine et le développement personnel ».