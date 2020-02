3,2 M$ pour pallier la rareté de main-d'oeuvre dans l'industrie forestière

Un projet pilote sera mis en place au Bas-Saint-Laurent afin d’améliorer la rémunération des travailleurs forestiers.

Le gouvernement du Québec octroie près de 3,2 M$ pour cette initiative qui sera menée sur une période de trois ans.

Les travailleurs sylvicoles sont actuellement payés au rendement. Dans le cadre du projet-pilote, 100 d’entre eux auront un salaire horaire basé en fonction de l’expérience et de la productivité.

En période de rareté de main-d’œuvre, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale veut rendre l’industrie forestière plus attractive afin de recruter des jeunes, de développer les compétences des travailleurs expérimentés et de retenir les travailleurs près de la retraite.

Différents modes de rémunérations seront expérimentés. Les jeunes travailleurs bénéficieront d’un salaire horaire ajusté selon la formation et l’expérience. Ceux qui détiennent un minimum de cinq ans d’expérience auront une rémunération mixte composée d’un salaire horaire garanti et d’une prime au rendement, alors que les travailleurs à l’approche de la retraite seront rémunérés selon un salaire horaire équivalent à 90 % de leur moyenne des trois dernières années.

Le ministre Jean Boulet, était à Rimouski, mardi matin, pour en faire l’annonce.

« Ça va assurer une sécurité de revenu et un revenu variable beaucoup plus respectueux de la qualité et de la quantité de travail accompli. J’ai souvent dit qu’en contexte de rareté de main-d’œuvre, il fallait penser en dehors de la boîte et trouver des solutions originales et le Bas-Saint-Laurent va servir d’exemple partout au Québec dans ce domaine. » Jean Boulet, ministre du Travail, de l’emploi et de la Solidarité sociale

Le Bas-Saint-Laurent a été désigné pour recevoir le projet-pilote, puisque l’industrie forestière de la région est particulièrement touchée par la pénurie de main-d’œuvre.

iStock/surfi

On dénombre 3 000 ouvriers sylvicoles au Québec, dont 400 dans la région. « Il y a beaucoup de postes vacants dans ce domaine qui est crucial pour l’économie régionale du Bas-Saint-Laurent », souligne le ministre.

Les nouveaux modes de rémunération pourraient être appliqués à d’autres régions si les résultats du projet-pilote s’avèrent concluants.