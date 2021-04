30 % de la population adulte vaccinée

La population du Bas-Saint-Laurent répond très bien à l'appel du CISSS concernant la vaccination COVID.

30 % des adultes de la région ont reçu leur première dose de vaccin alors que la moyenne provinciale se situe à 27,5 %.

La direction du CISSS précise par ailleurs que 8 000 nouvelles places de rendez-vous sont accessibles pour les semaines du 16 et du 23 mai.

Les rendez-vous sont toutefois uniquement disponibles pour les personnes de 60 ans et plus ainsi que certains malades chroniques, travailleurs essentiels et travailleurs de la santé.

Par ailleurs, plus de 2 000 places de rendez-vous spécifique avec le vaccin AstraZeneca sont accessibles aux personnes de 55 à 79 ans des 8 MRC du territoire.

Les intéressés doivent simplement prendre leur rendez-vous sur le web ou au téléphone au 1-877-644-4545.