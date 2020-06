33 M$ en immobilisations pour 2021

La Ville de Rimouski prévoit investir près de 33 M$ en immobilisations en 2021. Les élus ont adopté le plan triennal d’immobilisation (PTI) pour 2021 à 2023 à la majorité lors de la séance du conseil municipal lundi soir.

Parmi les principaux projets qui seront réalisés en 2021, notons le remplacement du centre communautaire de Sainte-Blandine, la construction du Centre de services animaliers, la rénovation et l’agrandissement du Théâtre du Bic, l’aménagement d’une piste d’athlétisme et la réfection de l’aérogare.

Au cours des trois prochaines années, plus de 106 M$ seront investis en immobilisations.

La conseillère du Bic, s’est opposée au PTI, puisqu’il ne comprenait pas de projet de parc dans le district. Virginie Proulx a demandé que le projet citoyen fasse l’objet d’une analyse.

Le maire de Rimouski, Marc Parent, a répliqué que plusieurs autres projets ont été jugés prioritaires par les membres du conseil, et que les investissements doivent être accordés de manière équitable entre les districts.

Or, le Bic fait déjà l’objet de projets d’infrastructures majeurs comme la rénovation et l’agrandissement du théâtre du Bic, la relocalisation de la bibliothèque et la réfection de plusieurs kilomètres de chemins ruraux. Sur les 10 M$ qui seront investis dans les travaux sur les chemins ruraux, 8 M$ iront dans le district du Bic, selon le maire.

« Il y a 11 districts électoraux et plusieurs demandes. Jacques Lévesque attend un terrain de tennis depuis plusieurs années dans Pointe-au-Père et Simon St-Pierre attend des jeux d’eau dans Saint-Pie X. Les autres conseillers et conseillères ont aussi le droit à des investissements importants. Il faut penser au bien de la ville et non simplement de son district. » Marc Parent, maire de Rimouski

De nouvelles flèches lancées

Le conflit qui règne au sein de la table des élus depuis l’exclusion de Virginie Proulx des comités pléniers s’est à nouveau fait sentir lors de l’assemblée du conseil lundi soir. La conseillère a tenu à exprimer publiquement son désaccord avec le plan triennal d’immobilisations, une sortie qui a « surpris » le maire.

Ce dernier a indiqué poursuivre des démarches avec le ministère des Affaires municipales, malgré une tentative vaine de conciliation la semaine dernière. Selon Marc Parent, il a été convenu d’éviter de parler du conflit autour de la table en attendant les prochaines indications du ministère, ce qui n’a pas empêché Virginie Proulx d’affirmer son point de vue, elle qui en a profité pour demander plus de transparence.

« On espère pouvoir continuer de travailler en équipe, martèle le maire Parent. On veut travailler sur une façon de rebâtir le lien de confiance. Malheureusement on n’arrive pas à avancer pour l’instant. »