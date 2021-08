334 nouvelles places en garderie dans Rimouski-Neigette

Le ministre de la famille, Mathieu Lacombe annonce 334 nouvelles places en Centre de la petite enfance dans la MRC de Rimouski-Neigette.

Elles s'ajoutent au 405 places déjà annoncé pour un total de 835 au Bas-St-Laurent.

C'est 11 nouveaux projets de plus qui sont acceptés.

Selon le ministre, nous devrions voir apparaitre ces places dans 2 ans.

Le plus gros défi sera maintenant da palier à la pénurie de main-d'oeuvre chez les éducateurs à l'enfance.

Mathieu Lacombe propose 2 solutions.

C'est évidemment un rattrapage salarial, donc augmenter le salaire des éducatrices. Ensuite, il faut faciliter l'arrivée des jeunes femmes et hommes. Pour ça, on a un plan de main-d'oeuvre de 64 millions de dollars qui permet notamment de venir travailler 2 jours par semaine au CPE et d'être payé les trois autres jours pour étudier sur les bancs d'école.

Mathieu Lacombe, ministre de la famille.